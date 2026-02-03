Авиакомпания отсудила у пассажира 109 тысяч рублей за отказ пристегнуться

Дзержинский районный суд Волгограда встал на сторону авиакомпании «Аэрофлот» в споре с пассажиром, по вине которого осенью 2023 года самолет, направлявшийся в Москву, был вынужден прервать вылет и вернуться на стоянку. С мужчины взыскали понесенные перевозчиком убытки, а также расходы, связанные с судебным разбирательством.

Как следует из материалов дела, инцидент произошел 10 октября 2023 года в аэропорту Волгограда. Уже после закрытия дверей и начала руления к взлетно-посадочной полосе пассажир Ярулл Ш. отказался выполнять требования экипажа пристегнуть ремень безопасности. Мужчина вышел в проход между креслами, начал активно жестикулировать и выражаться нецензурно в адрес окружающих, что в итоге переросло в конфликт с другими пассажирами.

Оценив ситуацию как угрозу безопасности полета, командир воздушного судна принял решение прекратить подготовку к вылету и вернуть самолет на место стоянки. Нарушителя сняли с рейса, а сотрудники полиции оформили в отношении него административный материал по статье о мелком хулиганстве.

В «Аэрофлоте» подсчитали, что вынужденное возвращение борта обошлось компании более чем в 109 тыс. руб. Суд согласился с расчетами перевозчика и признал заявленные требования обоснованными. В результате с ответчика взыскали 109 237 руб. в счет компенсации убытков, а также 4679 руб. на покрытие судебных расходов. Вынесенное решение может быть обжаловано в установленном законом порядке.