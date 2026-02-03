У «Победы» нашли зауженные калибраторы для ручной клади

Ространснадзор выявил у авиакомпании «Победа» несоответствие калибраторов для ручной клади заявленным размерам в аэропорту Внуково. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

Как следует из материалов проверки, во второй половине января межрегиональные территориальные управления Ространснадзора провели обследование аэропортов. Инспекция проходила по поручению Минтранса. Целью рейдов стало контрольное измерение калибраторов, используемых авиакомпаниями для проверки габаритов ручной клади пассажиров.

В ходе инспекции специалисты Ространснадзора зафиксировали нарушения у «Победы» на стойках регистрации и у выходов на посадку во Внуково. Инструментальные замеры с применением сертифицированной рулетки показали, что используемые авиакомпанией калибраторы фактически меньше установленной самой «Победой» бесплатной нормы провоза ручной клади в салоне – 36×30×27 см. В частности, ширина измерительного короба составила 26,2 см вместо заявленных 27 см.

В Ространснадзоре расценили такое «заужение» калибраторов как нарушение обязательных требований ВК РФ (пункт 103) и ФАП-82 (пункт 133). По итогам проверки перевозчику было выдано предписание об устранении выявленных нарушений, изъятии всех несоответствующих калибраторов и их замене на корректные.

В «Победе» уже прокомментировали ситуацию: