Авиабилеты в Калининград и на Дальний Восток через два месяца подорожают

«Аэрофлот» объявил об индексации так называемых плоских тарифов, которые действуют при перелетах из Москвы в города Дальнего Востока, а также в Калининград.

Если раньше добраться из столицы до Владивостока, Хабаровска, Петропавловска-Камчатского, Южно-Сахалинска и еще 5 городов ДФО можно было за 18,1 тыс. руб., то с 29 марта перелет обойдется в 21 тыс. руб. (туда и обратно билеты стоили 30,1, сейчас – 35 тыс. руб.). Стоимость мест на рейсах «России» выросла с 16 до 21 тыс. руб. (round trip – с 20 до 33 тыс.). На самолетах авиакомпании iFly, которые «Аэрофлот» арендует по «мокрому» лизингу, перевозка будет стоить 18,4 тыс. руб. в один конец и 31 тыс. – в обе стороны.

Что касается калининградского направления, цена билета из Москвы увеличилась с 6,8 до 7,9 тыс. руб. в один конец и с 11,3 до 13 тыс. руб. за round trip.

Индексация, как прокомментировали в пресс-службе «Аэрофлота», позволит «незначительно компенсировать существенный рост расходов авиакомпании, связанный в том числе с увеличением стоимости наземного обслуживания в аэропортах».

При этом субсидированные тарифы, действующие на дальневосточном и калининградском направлениях и доступные жителям регионов, а также обучающимся там студентам, остались неизменными. Стоимость льготного перелета в Калининград из Москвы – 3,8 тыс. руб., из Санкт-Петербурга – 3,5 тыс. Во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Анадырь из столицы можно улететь за 10,2 тыс. руб., в Якутск и Улан-Удэ – за 9,2, в Благовещенск – за 9,7. Однако если на Дальний Восток и обратно купить субсидированные билеты на лето можно, то в Калининград, как убедилась редакция, не получится: в наличии их уже нет. Возможно, они появятся в продаже весной, как это случалось в предыдущие годы.

Ранее мы написали, что из-за новых правил воздушных перевозок, вступающих в силу 1 марта, депутаты Госдумы попросили ФАС усилить контроль за ценами на авиабилеты.