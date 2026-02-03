Российским путешественникам назвали лучшие отели страны. Ежегодный рейтинг «Островок! Guests’ Choice» за 2025 год представил сервис онлайн-бронирования отелей и апартаментов Ostrovok.

Аналитики внесли в список более 3000 объектов из 385 городов России. Так, в число лучших вошли бутик-отель «Алхимист» в Иваново, апарт-отель Rodina Residences Vladivostok во Владивостоке, отель «Пестриков» в Смоленске, «Арарат Парк Хаятт» в Москве, петербургские отели «Лотте Отель», «Дворец Трезини», «Вилла Принца Ольденбургского», «Гельвеция», а также отель «Златинские Лавки» в Туле, «Лотте Отель» в Москве и другие.

«Критерии отбора победителей в 2025 году остались неизменными. Все объекты, вошедшие в рейтинг, соответствуют ряду ключевых показателей: высокий средний рейтинг гостей — не ниже 9 из 10, большое количество отзывов и прожитых бронирований, а также минимальное число проблемных ситуаций по итогам года», — указано в пресс-релизе, предоставленном «Ленте.ру» сервисом.

Ранее жюри премии The World's 50 Best Hotels назвало 50 лучших отелей мира в 2025 году. Лидером топа стала гостиница Rosewood в Гонконге — она названа лучшей не только в Азии, но и во всем мире.