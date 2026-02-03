Туристы уехали из Карелии, бросив питомца: их будет искать полиция

Туристы из Мурманской области после отдыха в Карелии оставили свою собаку. Теперь зоозащитники собираются написать заявление в полицию.

© tourdom.ru

Двое мурманчан несколько дней гостили в городе Сегежа, а после их отъезда выяснилось, что они не забрали своего питомца. Его нашли на территории хостела, где жили туристы. Об этом рассказали волонтеры зоозащитной организации «Лада» на странице одного из местных пабликов «ВКонтакте». По их словам, животное сильно замерзло, выглядело очень голодным и напуганным.

Активисты заявили, что обратятся в полицию, чтобы разыскать владельцев и привлечь их к ответственности. Собаку пока забрали в приют, а жителей Карелии просят помочь найти ей новых хозяев.

Подобные случаи в России происходят не впервые и нередко заканчиваются для туристов наказанием. Так, в 2023 году в Сочи пару отдыхающих оштрафовали за то, что они бросили собаку в съемной квартире перед отъездом. Тогда дело квалифицировали как жестокое обращение с животным, владельцам выписали штраф, а животное передали волонтерам.

Еще один резонансный случай был в Крыму, где туристы оставили собаку на пляже без воды и еды. После проверки полиция возбудила административное дело, а владельцев обязали оплатить лечение животного и содержание в приюте.