Доступность туробъектов для людей с инвалидностью расширят

Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов расширить доступ для людей с ограниченными возможностями здоровья к туристическим объектам и туристическим нацмаршрутам.

Перечень поручений по итогам встречи с волонтерами — участниками Международного форума гражданского участия #МыВместе опубликован на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации принять меры по распространению лучших проектов, направленных на обеспечение беспрепятственного доступа туристов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к объектам туристской индустрии и прохождения ими национальных туристских маршрутов», — говорится в поручении.

Правительство должно будет отчитаться президенту о выполнении задачи до 1 июля. Ответственными за поручение назначены премьер-министр Михаил Мишустин, а также главы регионов.