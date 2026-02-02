Цены в отелях Анапы на лето-2026 шокировали турагентов

Специалистов турбизнеса удивляет ценовая политика некоторых пятизвездочных отелей в Анапе, в частности, нового комплекса Dusit Thani Resort & Spa Anapa Miracleon, который планируют открыть на курорте в мае 2026 года. Двухнедельное проживание без питания в «мире тихой роскоши» в июне предлагается за 625 тыс. руб. на двоих.

© tourdom.ru

«Для Анапы, где открытие пляжей летом 2026-го под вопросом, такой прайс слишком высок», – считают некоторые турагенты.

Но есть и противоположное мнение.

«За 14 дней цена выглядит вполне конкурентной. На другом черноморском курорте, в Сочи, подобные тарифы уже давно есть, и даже у более скромных гостиниц», – отмечает турагент, бронирующий для своих клиентов отдых в Краснодарском крае.

Специалисты предполагают, что туристов может привлечь не столько сам курорт, сколько статус и сервис отеля.

Редакция TourDom.ru проверила предложения пятизвездочных гостиниц Анапы в начале сезона – с 13 по 20 июня. Неделя проживания с завтраками в Dusit Thani стоит 416 тыс. руб. на двоих, а с полным пансионом – 580 тыс. В стоимость включено посещение инфинити‑бассейнов, спа‑центра и фитнес‑зала. Приводим тарифы с бесплатной отменой, невозвратные стоят дешевле.

В другом отеле сети – Movenpick Resort & Spa Miracleon – пакет «ультра все включено» в июне на неделю доступен за 220 тыс. руб. при размещении в стандартном номере. Если выбрать делюкс с балконом, отдых обойдется в 240 тыс. руб., family room премиум – в 320 тыс., апартаменты – в 510.

Супериор в премиум‑отеле Alean Family Doville 5* на ultra all inclusive предлагается за 230 тыс. руб. Двухкомнатный семейный номер, рассчитанный на 4 человек, в этой же гостинице, можно заказать на неделю за 390 тыс. руб., а 4-комнатные апартаменты – за 560 тыс.

Наконец Zenith Resort Hotel & Spa в поселке Джемете на Пионерском проспекте можно забронировать как минимум за 230 тыс. руб. на двоих на «ультра все включено». Такова стоимость проживания в Superior Double. Трехкомнатный Luxe Presidential En Suite доступен за 330 тыс. по акции раннего бронирования.

В декабре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявлял, что к лету 2026 года работы по ликвидации последствий нефтяного загрязнения акватории Черного моря должны завершиться. Однако полной уверенности в том, что отдыхающие в Анапе смогут искупаться в море, пока нет. На своих сайтах отели предупреждают туристов, что «пляжи будут работать в ограниченном режиме, услуги предоставляются не в полном объеме».