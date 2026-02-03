«Пока милиция не заберет». В Москве придумали «пьяные экскурсии»

В Москве всем желающим предложили новый вид экскурсий для знакомства с городом — «пьяные экскурсии». О них сообщает Telegram-канал «Что там, Москва?»

© Freepik

В сети появилось видео, где на Арбате человек подходит к точке с картонным листом, на котором написано: «Провожу пьяные прогулки». Поблизости же стоит и сам «экскурсовод», решивший так подзаработать на туристах.

Автор видео расспросил мужчину подробности по событию. Тот ответил, что цена начинается от 3500 рублей. По времени — где-то полтора часа, но затем россиянин добавил, что на самом деле время на прогулку ограничено лишь правоохранителями.

«Пока милиция не заберет», — пояснил он.

Ранее еще один житель Москвы поделился идеей для подработки. Он разместил в домовом чате объявление о том, что готов откопать или очистить автомобиль от снега за 3000 рублей. Известно, что январь в Москве побил 200-летний рекорд по осадкам.