Названы самые дорогостоящие направления для февральского отдыха в России

Эльбрус назвали самым дорогим направлением для февральского отдыха в России в 2026 году. Об этом стало известно аналитикам сервиса бронирования отелей и квартир «Твил», результаты исследования появились в распоряжении «Ленты.ру».

Так, средняя стоимость ночи на самой высокой горной вершине РФ будет стоить туристам более 13 тысяч рублей. На втором месте списка наиболее дорогостоящих курортов оказался город Карелии ― Лахденпохья. За ночь здесь путешественники в среднем отдадут 11,8 тысячи рублей. Третье место занял поселок Коробицыно в Ленинградской области с суточной стоимостью проживания в 11,2 тысячи.

В топ-10 высокооплачиваемых зон отдыха февраля попали также Архыз (11,1 тысячи рублей за день), Шерегеш (10,7 тысячи), Байкальск (10,4 тысячи), Терскол (10,2 тысячи), Выборг (8,9 тысячи), Домбай (8,7 тысячи) и Красная Поляна со стоимостью проживания 8,6 тысячи рублей.

Ранее город Осташков в Тверской области назвали самым дорогостоящим направлением для январского отдыха. Средняя стоимость ночи в старинном городе обойдется россиянам в 19,5 тысячи рублей.