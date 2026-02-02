Арабские туристы массово посещают Россию зимой

По словам Сергея Войтовича, главы комитета по международным делам Российского союза туриндустрии (РСТ), въездной туристический поток в Россию этой зимой демонстрирует положительную динамику, увеличившись на 5-10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной вклад в этот рост вносят путешественники из государств Персидского залива.

Представитель РСТ сообщил, что зимний туристический сезон проходит успешно, с устойчивым спросом и приростом турпотока примерно на 5-10% относительно предыдущего года. Он уточнил, что большая часть прибывающих – это граждане Омана, Кувейта, Саудовской Аравии и Бахрейна, которые, вероятно, вернутся домой к 15 февраля, в преддверии Рамадана. Следующий всплеск туристической активности ожидается в апреле-мае.

Войтович подчеркнул существенные изменения в составе туристов, посещающих Россию в последние годы. Если раньше основную массу составляли европейские пенсионеры, для которых зима была не самым привлекательным временем, то сейчас страну посещают гости из стран Залива – более молодая и активная аудитория, часто путешествующая и воспринимающая российскую зиму как экзотику.

Эксперт уверен, что туристы из арабских стран останутся главным фактором роста въездного турпотока в Россию в ближайшем будущем. Он отметил хороший спрос на весенние месяцы и значительное увеличение потока из некоторых стран, например, из ОАЭ (в три раза), Кувейта (в семь раз) и Саудовской Аравии (более чем в десять раз), подчеркнув при этом, что потенциал еще не исчерпан.

Войтович также отметил, что ослабление курса рубля и расширение информации о России стимулируют поездки не только состоятельных туристов, но и путешественников с более скромными бюджетами. По данным РСТ, средний чек на тур для туриста из арабских стран составляет около 1,5 тысячи долларов на человека.

В свою очередь в Санкт-Петербурге наблюдается усиление интереса к путешествиям в ОАЭ.

