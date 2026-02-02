Калининградская область ожидает наплыва туристов

В Калининградской области ожидается существенный рост турпотока в феврале и марте. Как сообщает amurpolit, аналитика одного из востребованных порталов бронирования показывает уверенный подъем интереса к краткосрочным путешествиям в наиболее западный регион России.

© runews24.ru

В дни празднования 23 февраля и 8 марта 2026 года зафиксировано увеличение бронирований на 18% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Этот подъем позволил Калининградской области войти в десятку самых востребованных направлений для туристов в стране, составив конкуренцию признанным лидерам, таким как Сочи, Казань и Нижний Новгород.

Средняя цена проживания в гостинице региона остаётся относительно невысокой и составляет 3 292 рубля за ночь, что почти в два раза меньше, чем в среднем по России – 6 800 рублей. В большинстве случаев туристы, планирующие визит в феврале, арендуют жилье на четверо суток, что обходится в среднем в 13 168 рублей.

Анализ бронирований показывает, что наиболее востребованными датами для поездки в регион стали выходные, совпадающие с государственными праздниками: с 21 по 23 февраля и с 7 по 9 марта. Эта тенденция к непродолжительным, но насыщенным путешествиям в янтарный край подтверждает его растущую востребованность среди российских путешественников, стремящихся к новым впечатлениям без существенных финансовых расходов.

Ранее мы писали, что Дубай готовится ослепить туристов «Золотой улицей». Также стали известны самые популярные у россиян направления секс-туризма.