В аэропортах Шереметьево и Кольцово туристов заставили дрожать от холода

Туристы, летевшие из Москвы в Екатеринбург 1 февраля, замерзли дважды – при посадке в самолет в Шереметьево и при высадке в Кольцово. О ситуации пассажирка рассказала редакции TourDom.ru.

«Вылет рейса “Аэрофлота” SU 1408 примерно на час задержали – до 12:30. В Москве было 27 °С мороза, когда мы вышли из терминала, – говорит туристка. – По летному полю нас везли автобусом, и люди буквально дрожали от холода, поднимаясь в самолет по трапу».

По прилете в Екатеринбург пассажирам московского рейса подали для высадки телетрап, но оказалось, что он ведет не в терминал, как надеялись люди, а к железной лестнице на улицу, на перрон. «Пришлось выйти на мороз, а потом еще ехать до терминала на автобусе. Снова очень замерзли. Почему аэропорты не подают телетрап для прохода сразу в здание аэровокзала?» – возмущается туристка.

В пресс-службе аэропорта Кольцово прокомментировали ситуацию, приводим ответ полностью.

«Действительно, как правило, пассажиры попадают в терминал аэропорта либо по телетрапу, либо, когда самолет прибывает на отдаленную стоянку, на перронном автобусе. Но в отдельных случаях аэропорт вынужден прибегать к гибридной схеме. Вообще выбор места стоянки зависит от целого ряда факторов. Одним из ключевых является скорость, с которой должен быть обслужен самолет. В данном случае, после прибытия в Екатеринбург следующим рейсом этот борт должен был отправиться в Турецкую Республику. При этом на Урал самолет прибыл позднее, чем планировалось. Это заметно сократило время пребывания самолета в аэропорту Екатеринбурга. Поскольку отправка рейса в Турцию была запланирована со стоянки с телетрапом, то и рейс из Москвы поставили на это же место стоянки, то есть к международному терминалу. Пассажиры внутрироссийских рейсов не могут попасть в международный терминал, так как он является зоной пограничного контроля. Именно поэтому в данном случае высадка была произведена по лестнице телетрапа, и в здание аэропорта пассажиры проследовали на автобусе».

Редакция TourDom.ru направила также запрос в пресс-службу Шереметьево, на момент публикации ответ не поступил.