Туристы пожаловались на испорченный отдых в Архызе

Отдых на курорте в Карачаево-Черкесии для двух петербуржцев оказался испорчен из-за конфликта с администратором. Друзья попросили улучшить условия в номере гостиницы «Арабеска», что вызвало, по их словам, агрессивную реакцию администратора.

© tourdom.ru

Один из туристов, рассказал «Фонтанке», что в ванной комнате были проблемы с душем, не работал слив, а натяжной потолок был порван. Он отправил фотографии хозяйке отеля, с которой общался до заселения. После этого пришел администратор, и его поведение шокировало гостей.

«С первых минут он начал кричать, хамить и угрожать, заявляя, что я „не мужчина“, раз обратился к хозяйке, а не стал „решать вопросы с ним лично“. На просьбу спокойно устранить неисправности последовала новая волна оскорблений. Он неоднократно звал меня „выйти поговорить“ и предлагал „разобраться по-мужски“», – рассказал Борис.

Администратор все же предложил им или отремонтировать унитаз или переселить в другой номер. Но друзья решили, что оставаться дальше в отеле им небезопасно и на следующее утро уехали.

Руководство отеля в комментарии «Фонтанке» объяснило конфликт разницей «менталитетов». В гостинице также отметили, что гостям позже принесли извинения.