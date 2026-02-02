Пассажиры активно обсуждают предложение о запрете продавать алкоголь в аэропортах

В соцсетях негативно отреагировали на инициативу депутата Госдумы Каплана Панеша о тотальном запрете на продажу алкоголя в российских аэропортах. Большинство участников опроса телеграм-канала «Крыша ТурДома» выступили против такой идеи.

© tourdom.ru

Накануне парламентарий заявил, что для борьбы с авиадебоширами в самолетах нужны серьезные меры. С учетом того, что значительная часть хулиганов во время задержания оказываются в состоянии алкогольного опьянения, необходимо пересмотреть подход к продаже горячительного в аэропортах. В частности, запрет предлагается установить даже в общепите и зонах duty free.

По результатам опроса, 53% респондентов не поддерживают депутата. Многие отмечают, что могут чуть-чуть выпить на отдыхе, а алкоголь как раз и покупают в duty free.

«Мы всегда берем на отдых бутылку шампанского и бутылку виски в магазине. Даже если на all inclusive летим. Вечером на балконе можем посидеть с мужем в приватной обстановке, немножко выпить. На то он и отдых», – поделилась подписчица.

Часть комментаторов и вовсе крайне иронично отнеслись к инициативе:

«Да запретить аэропорты: нет аэропортов – нет алкоголя. Неужели так сложно депутату до этого додуматься?!»

Интересно, что Каплан Панеш ссылается на положительной опыт стран, где такой запрет уже введен. Однако респонденты в комментариях недоумевают, о каких именно аэропортах идет речь и просят парламентария более конкретно расписать эти примеры, чтобы понять логику новых ограничений.

Отметим, нашлись и сторонники запрета. Но их оказалось немного и в обсуждении они также не проявили активность.