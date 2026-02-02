Названы самые популярные места отдыха у россиян в 2025 году

Краснодарский край вошел в рейтинг самых популярных мест отдыха у россиян в 2025 году. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты сервиса Яндекс Путешествия.

«Основу спроса формировали бронирования жилья в курортных городах и природных локациях — Краснодарском крае, Республике Крым, Ставрополье, а также в культурных и деловых центрах — Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане и Нижегородской области», — заявили специалисты.

Они объяснили, что в 2025 году лидирующие позиции заняли города, предлагающие туристам удобные и разнообразные решения для путешествий. По их словам, преимуществами этих направлений стали развитая сеть прямых рейсов, широкий выбор жилья, а также разнообразие вариантов для досуга.

На первом месте в списке быстрорастущих направлений в 2025-м оказалась Республика Алтай. В рейтинг также вошли Республика Адыгея, Псковская, Смоленская и Ивановская области. Эксперты отметили, что причиной спроса явился интерес к рекреационному и приключенческому туризму.

«В 2025 году в ряде направлений, попавших в число быстрорастущих, проходили локальные фестивали и события, которые также могли усилить интерес к этим регионам. Например, Фестиваль адыгейского сыра в Адыгее, гастрофестиваль Street Food Russia в Смоленске», — объяснили специалисты.

Среди городов наиболее заметный рост показали морские курорты, города для санаторно-курортного отдыха с термальными источниками и направления с богатым культурным и природным наследием. В списке оказались Ялта, Севастополь, Судак, Сортавала и Феодосия.

По словам экспертов, лидером среди популярных зарубежных направлений стала Турция. Также был отмечен рост интереса к Китаю после введения безвизового режима.

Специалисты также рассказали, что главным форматом года у россиян стали поездки выходного дня.

«Количество бронирований на 1–3 дня выросло на 29% по сравнению с 2024 годом, составив более 85% от общего числа бронирований. Такой формат легко вписать в плотный график и бюджет. Кроме того, короткие путешествия лучше подходят для спонтанных решений, так как не требуют длительной подготовки», — поделились эксперты.

Самыми популярными регионами остаются Москва и Московская область. Также в топ-5 направлений вошли Краснодарский край, Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Татарстан.