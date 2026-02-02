Россиянам предложили горящие туры на теплое море до 100 тысяч рублей на двоих

Россияне могут купить горящие туры на теплое море в феврале по цене до 100 тысяч рублей на двоих с перелетом. Соответствующие предложения Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что самой бюджетной страной в последний зимний месяц стал Египет, на втором месте идут Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Так, десятидневный тур в Хургаду с вылетом из Москвы 11 февраля и проживанием в четырехзвездочном отеле обойдется от 79,5 тысячи рублей. Тем временем аналогичный тур в эмират Рас-эль-Хайма в ОАЭ с вылетом из Москвы 4 февраля и проживанием в четырехзвездочном отеле стоит от 84,2 тысячи рублей.

В АТОР также составили список направлений, где в феврале можно отдохнуть до 150 тысяч рублей на двоих с перелетом. В него вошли Оман, Бахрейн, Таиланд и китайский Хайнань.

Ранее сообщалось, что Египет вошел в список самых популярных направлений для отдыха россиян на зимних каникулах. Большим спросом также пользовались Таиланд, Шри-Ланка и ОАЭ.