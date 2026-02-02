В Магадане приступили к строительству четырехзвездочной гостиницы

В Магадане построят четырехзвездочную гостиницу. Она появится на углу улиц Приморской и Портовой.

© runews24.ru

Планируется, что отель на 121 номер сможет ежегодно принимать до 40 тысяч человек. Помимо номеров в здании расположатся ресторан, лобби-бар, конференц-центр, фитнес-зал и СПА-комплекс.

Это будет первая в регионе гостиница такого уровня.

Подрядчик уже приступил к строительству фундамента будущего здания. Отель может быть достроен и открыт к концу 2027 года.

По словам губернатора региона Сергея Носова, регион привлекателен своей природой. Однако для того, чтобы в Магадан приезжали туристы, необходимо развивать инфраструктуру и улучшать качество сервиса.

