Министр спорта Петровский: В Красноярске организуют туристические спуски на санях
Для жителей и гостей Красноярского края запустят катания на вучках. Об этом сообщил глава регионального министерства спорта Денис Петровский.
По словам министра, трасса будет расположена на Торгашинском хребте.
«Слышали про вучки? Это мягкие бобы для туристического спуска. На таком по трассе прокатиться может любой желающий. Постараемся пробные спуски запустить уже в этом году», — сообщает краевой минспорта Денис Петровский на своей странице в социальной сети.
При этом министр уточнил, что пока будет организовано катание на санях.
Это станет возможным после реконструкции санной трассы.
В результате она станет пригодна для использования как спортсменами, так и туристами.
