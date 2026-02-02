По цене поездки в Турцию: можно ли добраться до Антарктиды за 100 тысяч рублей

В соцсетях обсуждают необычное направление для путешествий: якобы по цене поездки в Турцию можно отправиться на круизном лайнере к берегам Антарктиды. «Вечерняя Москва» узнала, действительно ли этот вариант будет таким уж бюджетным.

В телеграм-каналах ярко расписывают, что ждет туристов: они отправятся на огромном корабле в морское путешествие в комфортабельной каюте. В стоимость билета входят питание по системе «все включено»; развлекательная программа и лекции на борту; доступ к бассейнам и кинотеатру. И все это за 95 тысяч рублей! Предложение настолько привлекательное, что хоть сейчас бросай работу и плыви к пингвинам. Да вот только непонятно, откуда авторы материалов взяли эту цену.

— Рядом со всеми этими новостями стоит видео путешественницы, которой посчастливилось побывать на борту такого корабля, — говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. — И она четко произносит, что цена начинается от 2–3 тысяч долларов (то есть от 150–230 тысяч рублей). Причем в эту стоимость не входит перелет. Если лайнер отправляется из Бразилии, Аргентины, Чили, вам же туда надо как-то попасть? И билеты (туда-обратно) сейчас в среднем стоят от 200 000 рублей с человека.

Эксперт добавляет, что к дополнительным затратам относятся налоги, страховка, чаевые. Спиртные напитки, как правило, тоже надо оплачивать дополнительно. А ведь девушка на видео предлагает такой тур как новогодний.

По словам Горина, круизы в Антарктиду вместе с перелетами и другими дополнительными тратами могут обходиться примерно в 4,5 тысячи долларов (341 тысяча рублей) на человека. То есть на двоих это где-то 800 тысяч рублей.

— В целом международный туризм сейчас очень популярен, и круизы показывают рост спроса на 15–20 процентов в этом году, — признает эксперт.

Предложений много, есть действительно очень выгодные, но не надо быть наивными и верить, что 18-дневное путешествие на роскошном судне на другом конце света будет стоить меньше, чем недельный отдых в Сочи.

Дмитрий Горин, вице-президент Российского союза туриндустрии:

— Публиковать можно что угодно: писать о несуществующих ценах на аренду квартир, турах и так далее. В любом случае очень большие скидки должны насторожить. Обычно эти цены публикуются не у туроператоров, турагентов, а у неких блогеров в социальных сетях. Основная цель таких людей — не имея на то никаких официальных статусов, вести деятельность турагента. Они пытаются привлекать людей скидкой. Потребителю нужно понимать, что это может быть обман. И тут уже персональный риск каждого человека, если он доверяет таким покупкам.

Ниже некуда

Несколько дней назад вирусилась новость о появлении дешевых туров в Китай. Якобы путешествие в Поднебесную обойдется в 44 тысячи с перелетом. Сколько именно дней там предлагают провести за такие деньги, не уточняется. На сайтах туроператоров все цены на ближайшие даты не ниже 70 тысяч.

Отдохнуть во Вьетнаме по невероятно низким ценам предлагают в феврале. В сети писали, что на рынке появились туры, стоимость которых существенно ниже даже цены авиабилетов. На 2 февраля тур стоил 33 тысячи на двоих. На деле же минимальная стоимость пакетных туров во Вьетнам на 7–10 ночей начинается от 118 000–160 000 рублей, а цены на «все включено» превышают 300 000 рублей. Даже если в сети появится вариант за 33 тысячи, его купят до того, как об этом успеют написать журналисты.

После новогодних праздников появилась новость: якобы недельный тур в Египет с вылетом в конце января можно приобрести по цене от 46 тысяч рублей за двоих, то есть от 23 тысяч рублей на человека. На деле такой тур будет стоить не меньше 70 тысяч.

