Полный обзор СВ в поезде «Ночной экспресс»

Обычно поезда в России выглядят одинаково — красно-серые. Но этот поезд оказался совсем другим: черный, стильный, с золотыми буквами, будто он для съемок фильма. Автор канала «Голландец в России» рассказывает, почему выбрал его для путешествия, какие блюда предложили на завтрак в поезде, и сколько стоит билет в СВ-вагоне.

© ГлагоL

Ночной поезд в Петербург оказался самым удобным вариантом: вечером посадка в Москве, ночь в дороге — и утром уже можно гулять по центру города. Поэтому, когда появилась рабочая поездка, другие способы даже не рассматривались.

Этот «Ночной экспресс» уже был знаком: год назад поездка всей семьей оставила очень приятные впечатления. В этот раз захотелось попробовать СВ и посмотреть, насколько он отличается от обычных купе.

Поезд отправляется с Ленинградского вокзала в 00:25 и сразу выделяется на фоне остальных. Черный цвет смотрится не мрачно, а дорого, золотые буквы и декоративные элементы создают ощущение кинодекораций. В одном стиле оформлены и вагоны, и локомотив.

Внутри атмосфера совсем иная: мягкий свет, бежевые оттенки, ковровое покрытие, тишина и чистота. СВ-купе больше напоминает гостиничный номер. Внутри столик с ночником и уже подготовленный перекус: йогурт с мюсли, фрукты, сок, вода, булочки, масло, колбаса и сыр. Простая еда, которая в поезде неожиданно кажется вкуснее обычного.

Приятным сюрпризом стал работающий Wi-Fi — редкость для поездов дальнего следования. Перед сном удалось даже поработать.

В купе две подушки на выбор — мягкая и более жесткая, с эффектом памяти формы. Комфорт сна оказался на высоте: удобная кровать, нормальная температура, без духоты. В комплекте есть халат, пресса и косметический набор. Туалет без излишеств, но аккуратный и чистый, с легким ароматом. Ночь прошла спокойно, без шума и резких остановок.

Завтрак выбирается заранее. Из предложенных вариантов были блины, сырники и яичница. Утром в назначенное время принесли выбранные блюда и чай. Домашней кухне он, конечно, уступает, но для поезда вполне достойно. Стоимость билета в СВ-вагоне начинается примерно от 12 300 рублей и зависит от сезона и загруженности поезда.

