Эксперт оценил перспективы роста гостиничного рынка в России

Гостиничный рынок в России продолжает демонстрировать активный рост. По прогнозам аналитиков, доходы отрасли уже в этом году увеличатся на 10 процентов и превысят 1 триллион рублей. Однако, как отметила в беседе с Авторадио эксперт Российского союза туриндустрии Елена Махрова, резкого роста доходов в индустрии в ближайшей перспективе ожидать не стоит.

«В 2026 году мы не ожидаем резкого роста показателей. Спрос стал более сегментированным и менее массовым. Туристы всё чаще самостоятельно формируют сценарии поездок, выбирают конкретные маршруты, формат размещения и продолжительность пребывания. На этом фоне усиливается роль регионов и малых городов с выраженным историческим и культурным наследием. Типичная модель поездки сегодня — это индивидуальные путешествия на два–три дня, что напрямую влияет на структуру загрузки и требования к гостиничному продукту. Мы видим, как растёт интерес к Алтаю, Карелии, Северному Кавказу, Дальнему Востоку, Арктике. Усиливается роль регионов и малых городов с сильным историческим и культурным кодом, таких как Коломна, Плёс, Углич, Выборг, Тихвин», — рассказала эксперт.

По итогам прошлого года самыми популярными направлениями внутреннего туризма у россиян стали Краснодарский край, включая Сочи и Анапу, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Крым. Высокий спрос также сохраняется на Калининградская область, Республика Татарстан, курорты Минеральных Вод, Алтай, Карелию и Республика Дагестан.