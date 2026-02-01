«Золотое кольцо России»: чем примечательны города обновленного турмаршрута

«Золотое кольцо России расширяется. К девяти городам классического маршрута добавится еще 49 сел, деревень и городов. Многие из них за последние годы пережили масштабную реконструкцию. Каким станет новый маршрут, расскажет корреспондент «МИР 24 Алена Касаткина.

Купеческие села, исторические города и национальные парки: если раньше маршрут по «Золотому кольцу России занимал около двух дней, то теперь, чтобы посетить каждую достопримечательность, потребуется не меньше недели.

Через год одному из самых популярных туристических маршрутов России исполнится 60 лет. К своему юбилею он увеличится в пять раз. Если раньше «кольцо включало девять населенных пунктов, то теперь это будет 58 городов и поселков. Впервые там появятся Тверская область и Нижегородская. Больше всего расширили его Владимирская область, Московская и Ярославская.

«Мы всех туристов сюда ждем, приглашаем приезжать к нам. Всем очень рады, мы гостеприимные. И конечно вот этот маршрут «Золотого кольца мы стараемся развивать и работать с нашими другими регионами, чтобы взаимно обогащать друг друга.

Одной из самых многообещающих остановок нового «Золотого кольца стал Рыбинск. С 2023 года каждый сезон количество туристов здесь растет. И чтобы эта сфера развивалась, центру города придали его исторически верный облик, но с современными элементами. Например, восстановили архивные вывески магазинов и мастерских. А затем оживили.

В тур по Золотому кольцу отправляются не только, чтобы увидеть древнюю архитектуру, но и познакомиться с традициями. А ярче всего этот колорит ощущается в деревне. Поэтому в обновленный маршрут включено село Вятское. Здесь путешественников ждет более 50 достопримечательностей XVIII-XIX веков. А всего на 900 человек населения приходится 15 музеев.

«Вы обратили внимание, как быстро доехали до нас от Ярославля. Дорога — благодаря поддержке губернатора. Но наша программа государственно-частного партнерства только сейчас приобрела такие очертания. Уже принято решение о том, что будет здесь сделано: пешеходная зона, здесь будет реализована программа «Чистое небо, которая позволит убрать все провода под землю, — рассказал генеральный директор историко-культурного комплекса Вятское имени Е.А. Анкудиновой Олег Жаров,

Чтобы включить эти населенные пункты в новый туристический маршрут, их оценивала специальная комиссия. И уже сейчас каждому из 49 городов и деревень есть что показать туристам.