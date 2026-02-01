Туристка заблудилась и сутки выбиралась к людям на Сахалине

На Сахалине, проведя в заснеженном лесу сутки в одиночестве, туристка сделала главный вывод – «никогда не катайтесь в лесу одни». В экстремальную ситуацию 20-летняя сноубордистка попала из-за самоуверенности, решив покорить новый для себя маршрут без тщательной подготовки.

Все случилось неделю назад во время катания по сопкам под Южно-Сахалинском. Думая, что знает дорогу, Ангелина только через 4 часа поняла, что потеряла ориентацию и не знает, куда двигаться дальше. Сноуборд из средства передвижения превратился в простую доску – катиться больше не было возможности. Пешком идти получалось не очень – снег по пояс. От холода мобильный телефон разрядился и надеяться в такой ситуации приходилось лишь на свои силы.

Не потерять оптимизм помогли спортивная подготовка и навыки, полученные в туристических походах. Когда стемнело, девушка устроила под елью лежанку, навалив на сноуборд веток. По ее словам, она боролась со сном, зная, что можно не проснуться. Подходящей одежды у нее не было, как и еды. Повезло, что рядом не замерзла речка, где Ангелина смогла напиться. В сумерках ее пыталась атаковать сова, пришлось отгонять крылатого охотника криками.

Продолжив путь утром, Ангелина приметила мерцание огней канатной дороги на территории горнолыжного курорта «Горный воздух». Добравшись до канатки, дальше сноубордистка спустилась вниз, где ей оказали помощь. Все это время в городе родные и друзья уже с ног сбились, не зная где искать потеряшку.

Сейчас туристка чувствует себя хорошо, но, по ее словам, постоянно снится, что она снова посреди зимнего леса и ищет выход из снежной ловушки.

Ранее TourDom.ru писал, что на Урале турист неделю бродил по тайге и отбивался от волков горящими головешками, пока не вышел к людям.