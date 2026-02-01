Не только балалайка и матрешка: какие сувениры скупают иностранцы в России

Зарубежные туристы все чаще увозят из России в качестве сувениров не только матрешки, но и современные валенки, медовуху, товары народных промыслов. В связи с этим, а также для борьбы с фальсификатом Роскачество начинает масштабную проверку рынка шерстяных изделий, рассказала замглавы ведомства Елена Саратцева.

«Несколько лет назад появились модифицированные валенки – на подошве, с различными аппликациями, меховой отделкой. Очень красиво смотрятся. Эта обувь была в тренде, с успехом ее эксплуатируют дети», – рассказала Саратцева в беседе с «Парламентской газетой».

По ее словам, современные стилизованные валенки производят сильное впечатление на иностранных туристов. Эксперт привела пример, когда продюсер из Сербии, впервые приехавшая в Россию, специально захотела увезти эту национальную обувь домой в качестве главного сувенира. Помимо валенок гости страны активно интересуются и другими аутентичными товарами – квасом, медом и медовухой. Эти продукты, отмеченные знаком качества, часто становятся частью туристического опыта и помогают формировать новый имидж России.

Однако на рынке изделий из шерсти, к которым относятся и валенки, существует проблема фальсификата. Как пояснила Саратцева, недобросовестные производители завышают процент натуральной шерсти или заменяют ее синтетикой. Это особенно касается сегмента школьной формы, где дети жалуются, что ткань «колется» и «не дышит».

В связи с этим Роскачество совместно с Росаккредитацией по поручению межведомственной комиссии начинает масштабный мониторинг товаров, содержащих шерсть, включая проверку маркетплейсов. Цель – очистить рынок от подделок и поддержать добросовестных производителей. Ведомство ставит амбициозную задачу создать конкурентоспособный российский бренд шерстяных изделий, способный составить конкуренцию известным иностранным маркам. Принятие закона о платформенной экономике, обязывающего указывать сертификаты для товаров в интернете, должно в этом помочь.

Что касается медовухи, то, по словам Саратцевой, на этот напиток существует ГОСТ и его подделывают реже. Ранее недобросовестные производители могли продавать под ее видом алкогольные коктейли. С принятием планируемого ГОСТ на русскую кухню ведомство намерено внимательнее изучить этот сегмент, спрос на который будет расти вместе с развитием туризма.

Традиционные российские товары переживают новый виток популярности, становясь не просто сувенирами, но и стимулом для развития внутреннего производства и повышения стандартов качества.