В Кировской области отремонтируют дороги к достопримечательностям

Об этом рассказали в министерстве транспорта Кировской области.

© Первоисточник

В 2026 году в Кировской области приведут в нормативное состояние 39,3 км дорог, ведущих к историко-культурным и природным достопримечательностям. Работы охватят шесть региональных и межмуниципальных трасс.

Приоритетное внимание будет уделено маршруту Киров – Малмыж – Вятские Поляны: более 14 км дорожного полотна в Кирово-Чепецком, Вятскополянском и Уржумском районах. Трасса соединяет Кировскую область с Республикой Татарстан и обеспечивает доступ к дом-музею Героя Социалистического труда Георгия Шпагина — уникальному объекту промышленной истории России (город Вятские Поляны).

Второй значимый участок — Киров – Советск – Яранск (9,8 км в Верхошижемском и Яранском районах). Дорога в том числе ведёт к Яранску — старинному купеческому городу.

Особое значение имеют работы по направлению в Советский район — одну из самых востребованных туристических локаций области. Здесь расположены скальные массивы «Камень» и «Часовой», Береснятский водопад, пещерные комплексы и уникальные ландшафты.

В перечень ремонтных работ также вошли участки трасс: Киров – Кирово-Чепецк – Зуевка – Фалёнки – граница Удмуртской Республики, Яранск – Кикнур – граница Нижегородской области, Яранск – Санчурск – граница Республики Марий Эл.