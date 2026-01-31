Столица закатов: где в Нижнем Новгороде можно полюбоваться заходом солнца

Кто был в Нижнем, знает, что заход солнца в этом городе особенно ярок и живописен. Местные давно прозвали его "столицей закатов", а теперь это подтверждено документально. Роспатент закрепил за Нижним Новгородом товарные знаки "Столица закатов" и "100% настоящая Россия" и внес их в госреестр. Остановимся на первом и расскажем, где полюбоваться самыми красивыми видами на нижегородские закаты.

© m24.ru

Любая набережная

Фото: m24.ru

В Нижнем Новгороде действительно сложилось сразу несколько факторов для удачных видов на закаты. Исторический центр расположен на высоком берегу, что обеспечивает панорамный обзор, а слияние Оки и Волги создает зеркальный эффект – водная гладь отражает красоту закатного неба. Кроме того, здесь практически нет высотной застройки, которая мешала бы обзору. Так что в центре города красивые виды будут практически повсюду, но есть несколько особенно удачных точек.

Самое очевидное – пойти на набережную. В Нижнем их много, и они отлично благоустроены, так что гулять там очень комфортно. Одна из главных панорамных точек – набережная Федоровского, она расположена в верхней части Окского откоса, и с нее видно Канавинский мост, собор Александра Невского и стадион.

Также с возвышенности можно любоваться закатом с Верхне-Волжской набережной, а с Нижне-Волжской можно наблюдать за ним с более низкой точки, где близость воды создает зеркальный эффект.

Чкаловская лестница

Фото: m24.ru

Одно из самых узнаваемых и фотографируемых (ну, после закатов) место в городе. Официальные путеводители утверждают, что в ней 560 ступеней, но туристы периодически насчитывают больше.

С верхней точки лестницы видно набережную, Борский мост и Стрелку, а по пятницам нижегородские женихи несут по ней на руках своих невест – это считается залогом будущей счастливой семейной жизни.

Кремль

Фото: m24.ru

Нижегородский кремль интересен сам по себе, и к тому же здесь есть сразу несколько смотровых площадок, откуда открываются виды на закат. Одна из них расположена у Вечного огня, пройти к ней можно бесплатно, как и в целом на территорию кремля. Есть несколько площадок повыше – на башнях, но за вход туда уже придется заплатить. Например, можно прогуляться по стене Нижегородского кремля от Дмитриевской до Часовой башни (высота – 900 метров). В прогулку также входит посещение выставки "Град в устье Оки", которая рассказывает о периоде становления города, его первых жителях и нижегородских князьях. Билет – 250 рублей.

Канатная дорога

Фото: m24.ru

Если хочется забраться еще выше башен, то можно прокатиться на канатной дороге над Волгой. Станция отправления "Нижегородская" расположена на Казанской набережной (это рядом с кремлем), кабинки поднимаются над рекой на несколько десятков метров, но зимой не отапливаются.

Стоимость разового проезда – 150 рублей.

Парк "Швейцария"

Фото: m24.ru

В парке "Швейцария" приятно просто погулять, но если подгадать время, отсюда тоже можно наблюдать красивые виды на закаты. Из разных точек парка открываются виды на Мызинский и Молитовский мосты, а неподалеку от улицы Батумской установлены деревянные качели с видом на реку.

Стрелка

Фото: m24.ru

Стрелка – еще одна визитная карточка города, место слияния рек Оки и Волги. Если остальные точки (кроме парка "Швейцария") находятся в центре, то со Стрелки открываются виды как раз на достопримечательности исторического центра: кремль, Чкаловскую лестницу, набережную Федоровского и другие. На самой Стрелке находится живописный собор Александра Невского, Нижегородская ярмарка и стадион, а дойти до исторического центра можно пешком по Канавинскому мосту.

Как добраться и сколько стоит: до Нижнего Новгорода проще всего доехать на "Ласточке" с Курского или Восточного вокзала: около четырех часов в пути и в среднем от 2 200 рублей за билет в одну сторону. Можно долететь на самолете – 1,5 часа в пути в одну сторону и примерно от 6 300 рублей за билеты туда и обратно.

Номер на двоих в мини-отеле в центре города обойдется в среднем от 2 000 рублей в сутки, в трехзвездочной гостинице – от 3 500 рублей.