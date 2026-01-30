Депутат предложил запретить продажу алкоголя в аэропортах

Депутат Государственной думы Каплан Панеш выступил с инициативой полностью запретить продажу алкоголя в российских аэропортах, а также значительно ужесточить ответственность за хулиганство на борту самолета. О подготовке конкретных законопроектов пока не сообщается, однако парламентарий уже обозначил свою позицию в комментариях СМИ.

По его словам, часто из-за действий одного нетрезвого пассажира рейсы вынужденно задерживаются или прерываются, самолеты возвращаются к стоянке, а сотни людей теряют время. Такие ситуации оборачиваются для авиакомпаний и наземных служб значительными финансовыми потерями, которые могут исчисляться сотнями тысяч рублей.

Парламентарий отметил, что действующие меры ответственности, включая штрафы, не оказывают сдерживающего эффекта. В состоянии опьянения человек, как правило, не задумывается о возможных последствиях своих действий. В связи с этим Каплан Панеш настаивает на необходимости радикального пересмотра подхода к проблеме.

Ключевым элементом предлагаемых изменений депутат назвал полный запрет на продажу алкогольной продукции на всей территории аэропортов, включая магазины duty free и заведения общественного питания. По его мнению, без такой меры другие шаги будут носить лишь формальный характер и не приведут к заметному снижению числа происшествий.

Каплан Панеш также подчеркнул важность превентивных решений и напомнил, что в ряде зарубежных стран жесткий контроль за оборотом алкоголя в авиационной сфере уже доказал свою эффективность.