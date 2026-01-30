Туристы возмущены повышением цен на поезда в Сочи

Туристы недовольны существенным повышением цен на билеты в поезда в Сочи. Новый прайс они обнаружили в составах, отправляющихся в последних числах апреля и прибывающих на побережье 1 мая. Сейчас как раз открываются продажи на эти даты.

Заметно изменяются расценки в «Северной Пальмире», фирменном скором поезде Санкт-Петербург – Адлер. Это самый быстрый вариант добраться по железной дороге на черноморский курорт с берегов Невы. В составах с отправлением 29 апреля перевозчик просит минимум 17,3 тыс. за нижнюю полку в купе – плацкарта здесь нет. Датой ранее это место можно было взять за 13,6 тыс. на старте продаж. Повышение более чем на четверть. Верхняя полка дешевле – от 14 тыс. в момент открытия. Но здесь рост больше – на треть с 10,6 тыс. На текущий момент к концу дня стоимость еще выше – 14,6 и 18,1 тыс. И, учитывая, что в составе свободно еще более 500 билетов в этом классе, ценники продолжат увеличиваться по мере повышения спроса.

Стоит напомнить, что туристы не в восторге от «Северной Пальмиры» уже второй сезон. В 2025-м неожиданный скачок произошел в апреле на летние поезда. По опыту прошлого года туристы считают, что к майским ценникам нужно привыкать, как к минималкам и на высокий сезон. Далее их доведет до еще более высоких отметок динамическое ценообразование из-за повышенного спроса.

Тем, кому такие прайсы не милы, но и самолет выбрать по тем или иным причинам не могут, придется ехать обычным пассажирским поездом, который в пути на 14 часов дольше – 2 дня 3 часа 25 минут. Здесь любая полка в плацкарте по фиксированному прайсу обойдется в 7,1 тыс., а купе – от 10,7 тыс.

