В Нальчике намерены построить три гостиницы высокого уровня

В столице Кабардино-Балкарии Нальчике в этом году планируется открыть три новые гостиницы высокой звездности. По республике увеличение номерного фонда за год должно составить не менее 4 тысяч мест.

«В городе Нальчике у нас намечается где-то три большие по звездам гостиницы. <...> Суммарно мы рассчитываем 2026 год закрыть не ниже, чем порядка 4 тысяч мест, где можно размещать одновременно. Речь о всей республике. <...> Есть ряд частных инвесторов небольших, которые строят те же гостиницы меньшего размера, но, наверное, также будут комфортны для пребывания требовательных посетителей», — сообщил министр экономического развития КБР Борис Рахаев на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ».

Он также отметил, что туризм, как и агропромышленный комплекс, является драйвером развития республики.