Цены на отдых 23 февраля и 8 марта подскочили

Самые популярные направления отдыха у россиян на 23 февраля и 8 марта — это «две столицы«, заявили НСН в онлайн-сервисе «Т-Путешествия».

Большинство жителей России предпочитают отдыхать на Родине, поэтому в праздничные даты 23 февраля и 8 марта выберут Москву и Санкт-Петербург, рассказали НСН в онлайн-сервисе «Т-Путешествия», являющимся членом Российского союза туриндустрии.

Турпоток из России в зарубежные страны в праздничные дни февраля и марта 2026 г. может достигнуть миллиона человек, подсчитал вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин. Его расчеты приводят «Ведомости». В онлайн-сервисе «Т-Путешествия» указали, что самыми популярными направлениями останутся «две столицы».

«Москва и Санкт-Петербург остаются ключевыми направлениями для поездок на праздники 23 февраля и 8 марта. В отдельных праздничных окнах временно усиливаются другие направления: на 23 февраля доля авиабронирований в Сочи составила 7%, а на 8 марта доля Стамбула — 5%. В остальных городах и курортных направлениях доли существенно ниже, разница с лидерами превышает 50%, что подтверждает концентрацию спроса вокруг Москвы и Санкт-Петербурга», — подчеркнули в компании.

Также уточняется, что цены в праздничные даты вырастут в среднем на 20%.

«На 23 февраля рост среднего чека был менее резким в российских городах, но все же заметным: Москва +17%, Санкт-Петербург +23%. В авиа сегменте средний чек также вырос по большинству направлений: Москва +21%, Сочи +48%, Санкт-Петербург +19%, Стамбул +26%. На 8 марта средний чек отелей Москвы увеличился на 21%, Санкт-Петербурга — на 60%, Иркутска — на 28%, Калининграда — на 19%. В авиа сегменте рост был особенно заметен на популярных праздничных направлениях: Москва +35%, Санкт-Петербург +26%, Сочи +52%, Стамбул +16%», — рассказал туроператор.

В пресс-службе Национального туроператора «Алеан» также добавили, что еще не поздно озаботиться поиском путевок на праздники.

«Сейчас дефицита мест на предстоящие праздники нет. Можно найти варианты размещения в разных ценовых категориях. К 10 февраля может ощущаться нехватка мест в объектах размещения на 23 Февраля, часть объектов уже будет загружена на праздник», — рассказали НСН.

