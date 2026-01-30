В РСТ рассказали, как изменится турпоток по России в 2026 году

Рост числа туристических поездок по России в 2026 году прогнозируется примерно на 5%. Об этом сообщил ТАСС президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский в ходе стратегической сессии по развитию туристического кластера "Завидово" в Тверской области.

«В пределах 5% мы должны обеспечить [рост числа турпоездок по России] в этом году», — сказал Уманский.

Он напомнил, что к 2030 году планируется нарастить объем внутренних туристических поездок по России до 140 млн путешествий за счет реализации соответствующего нацпроекта. В 2025 году турпоток в РФ вырос примерно на 6% по сравнению с 2024 годом, до 90 млн.