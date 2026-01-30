Россиянам посоветовали отказаться от «шенгена»

Отдыхать лучше всего дома или в странах без визового режима, заявил НСН Сергей Голов.

Россияне сталкиваются с отказами в получении виз при поездки в Европу, а большинство стран относятся к нам недружелюбно, поэтому лучше отдыхать дома или там, где не нужны визы. Об этом в беседе с НСН рассказал президент Союза туристических агентств, член координационного совета при Общественной палате Сергей Голов.

Согласно данным туроператоров, за три последних месяца — с ноября 2025 по январь 2026 года — желающих получить шенгенскую визу стало значительно больше, чем годом ранее. Спрос на визы в Италию и Венгрию вырос примерно в два раза, на визы в Испанию и Францию заявок стало больше в полтора раза. Интерес к Греции остался на уровне прошлой зимы, но эксперты ожидают его традиционного роста весной. Об этом сообщили в PAC Group. Голов подчеркнул, что этот рост не говорит ничего о туристическом спросе.

«Такая статистика есть, но надо понимать, что те, кто оформляют шенгенские визы, покупают билеты и бронируют проживание самостоятельно, не являются туристами. Это путешественники, которые зачастую имеют недвижимость за границей. Если раньше можно было пять раз съездить в Европу и получить визу на пять лет, то сейчас ее выдают только на срок пребывания, указанный в билетах. К тому же увеличился процент отказов, так как среди документов требуют справку о наличии денежных средств в зарубежном банке. Большинство стран шенгенской зоны недружественны к нам, поэтому я бы посоветовал ездить отдыхать в России или в странах без визового режима», — указал он.

