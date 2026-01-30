На Воробьевых горах в Москве открылся горнолыжный сезон. Сюда приходят новички и опытные спортсмены, чтобы скатиться по склонам на лыжах и сноуборде, почувствовать настоящий зимний драйв и провести время на свежем воздухе. В рамках проекта "Москва катает" здесь дают бесплатные уроки начинающим. Пройдя мастер-класс, корреспондент "Российской газеты" впервые в жизни скатился на лыжах по снежному склону.

© Российская Газета

Для новичков и профессионалов

У горнолыжного комплекса встречает инструктор Денис Яскевич. "В новогодние каникулы более тысячи человек в день приходили покататься на лыжах, места хватает всем", - говорит он.

На Воробьевых горах есть три склона. Первый - самый крутой - почти всегда занят спортсменами. На нем проходят Кубок чемпионов по сноуборду и этап Кубка России по параллельному слалому. Второй склон полегче, он для тех, кто неплохо катается. И третий спуск - для уверенно катающихся горнолыжников.

"Наши склоны требуют хотя бы небольшого уровня подготовки. Бывает, люди покатаются в горах на "зеленых" трассах, приходят к нам и удивляются, что склоны достаточно крутые. В этом случае лучше взять занятие с инструктором и научиться правильной технике", - отмечает Денис.

Заходим в горнолыжный комплекс. В нем открыт пункт проката инвентаря, рядом - шкафчики, где можно оставить вещи. Перво-наперво, конечно, нужно раздобыть лыжи. В прокате их подбирают в зависимости от роста и веса. Получаю ботинки, шлем и пару блестящих лыж. Неожиданно рядом раздается английская речь.

"К нам приходит довольно много иностранцев, - объясняет Денис. - Туристы часто берут инструктора, который проводит занятия на английском. В основном это гости из арабских стран. Для них снег - экзотика. Бывает, берут напрокат только шлем и маску, чтобы просто сделать фото на фоне снежного склона".

В очереди у проката встречаем Михаила, он пришел покататься на сноуборде: "Здесь лучшие склоны в Москве и очень красивый вид на город, кататься классно и атмосферно".

Погода не помеха горнолыжникам

На Воробьевых горах есть два ленточных, кресельный и бугельный подъемники плюс канатная дорога. Несмотря на обилие катающихся, очередей на подъем практически нет.

Для того, чтобы попасть на ученический склон, где будет проходить наш мастер-класс, садимся в кабинку канатки. Снаружи расположены специальные кейсы для лыж и сноубордов. Это удобно, так как в кабинке с оборудованием было бы тесновато. "Я человек немного ленивый, для меня лыжи - идеальный спорт: вверх на подъемнике, а вниз при помощи силы гравитации", - шутит Денис.

Погода на катание не влияет, тренировки всегда проходят по расписанию. Всего здесь работают более 50 инструкторов, многие из них мастера спорта.

Из кабинки канатной дороги обращаем внимание на хитроумные устройства.

"Это снежные пушки, - объясняет инструктор. - В естественном снеге у нас необходимости нет. После того как снежный покров утрамбует специальная машина ратрак, разницы между натуральным и искусственным снегом вы не заметите", - уверяет Денис.

Что такое "кант" и "плуг"

На ученическом спуске занимаются группа детей и пара таких же новичков, как я. Первым делом мне объясняют, как устроены лыжи: на их обратной стороне скользящая поверхность, куда наносится парафин для лучшего скольжения; по бокам - две металлические каймы, так называемый кант, который врезается в снег и помогает на поворотах.

Инструктор показывает первое упражнение: нужно проехаться на одной лыже, отталкиваясь ногой, как на самокате. С этим я справляюсь без особых проблем.

"Теперь нужно научиться тормозить "плугом", - говорит Денис и ведет к склону. - Чтобы сбросить скорость, необходимо свести передние концы лыж вместе".

Спуск довольно пологий, но сделать первый шаг всегда страшно. Проехав десяток метров, теряю управление и заваливаюсь на бок. Благо скорость совсем небольшая, поэтому падение вызывает только улыбку. Еще несколько попыток - и я, кажется, начинаю осваиваться.

"Есть важная деталь, - объясняет Денис. - Когда поворачиваешь направо, вес тела необходимо переносить на левую ногу - и наоборот. Это противоестественно для физиологии человека, нужно просто привыкнуть".

Худо-бедно осваиваю повороты и в конце концов удается змейкой объехать несколько конусов. Гордости нет предела! Свежий воздух и адреналин добавляют мотивации.

Урок окончен. Благодарю Дениса за науку и обещаю обязательно вернуться на склоны, чтобы продолжить обучение. Кстати, в рамках проекта "Москва катает" в группах можно заниматься бесплатно. Расписание занятий опубликовано на сайте горнолыжного комплекса "Воробьевы горы".

Прямая речь

Сергей Сергеев, руководитель службы инструкторов горнолыжного комплекса "Воробьевы горы", мастер спорта международного класса по горным лыжам, чемпион России среди юниоров, серебряный призер России среди взрослых:

- Склоны на Воробьевых горах оснащены современным оборудованием и не уступают европейским курортам. Если ты владеешь техникой, то при спуске со склона можешь ощутить что-то похожее на невесомость. Этот спорт постоянно развивается, он подходит как для детей, так и для взрослых. Лыжи развивают навыки координации и равновесия, заниматься ими рекомендуют кардиологи и другие врачи. Зимой это одна из лучших возможностей провести свободное время, чтобы оставаться в хорошей физической форме.

Кстати

Сколько стоит покататься?

В будни на Воробьевых горах ски-пасс на свободное катание до 16.00 обойдется в 990 рублей для взрослого и 690 рублей для ребенка (до 14 лет). После 16.00 цена подрастет: 1600 рублей для взрослого и 1100 рублей для ребенка. По выходным стоимость катания - 2700 рублей для взрослых и 1900 рублей для детей (до 16.00), вечером - 2100 рублей и 1500 рублей соответственно.

Люди старше 75 лет могут кататься бесплатно. Для всех льготных категорий действует скидка 15%.

Все цены на уроки, катание и прокат необходимого оборудования можно посмотреть на сайте горнолыжного комплекса "Воробьевы горы" ski.srkvg.ru.