Эксперты предлагают жесткое регулирование посуточной аренды квартир

Сервисы посуточной аренды жилья за последние годы выросли настолько быстро, что фактически перевернули рынок гостеприимства. Онлайн-площадки, где люди сдают квартиры туристам напрямую, сформировали огромный «теневой» номерной фонд – по масштабам он уже сопоставим с крупнейшими гостиничными сетями.

Об этом говорится в исследовании Президентской академии (бывшая РАНХиГС) и Ростовского государственного экономического университета, с которым ознакомилась «Независимая газета». По оценкам экспертов, квартир, сдаваемых на короткий срок, становится слишком много и они напрямую конкурируют с отелями эконом- и среднего класса по цене. К «зоне риска» специалисты относят и крупнейшие туристические города России – Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Казань. Здесь рынок посуточной аренды растет быстро, в основном за счет российских цифровых платформ, но при этом остается слабо отрегулированным. Только в Москве и Санкт-Петербурге фонд краткосрочной аренды превышает 100 тыс. объектов – это сопоставимо с номерным фондом гостиниц этих городов. При цене на 15–20% ниже отельной и высокой доле бронирований потери гостиничного сектора могут исчисляться десятками миллиардов рублей в год.

Авторы исследования предлагают жесткое регулирование посуточной аренды. В числе возможных мер – ограничение количества дней, в течение которых жилье можно сдавать посуточно (например, 90–120 дней в году), а также разные правила для центра города и спальных районов.

Гостиничному бизнесу и инвесторам, в свою очередь, советуют адаптироваться. Например, смещать вложения в отели более высокого сегмента – 4–5 звезд. Эконом- и среднему сегменту эксперты рекомендуют пересматривать стратегии и активнее доказывать регуляторам, что неконтролируемый рост посуточной аренды бьет по легальному бизнесу, налогам и рынку труда.

Игроков туррынка беспокоит и то, что значительная часть посуточной аренды работает в «серой» зоне. Ее доля составляет до 45% туристического рынка. При этом популярность квартир объясняется не только ценой, но и банальной нехваткой гостиниц в ряде регионов: туристы просто не могут найти подходящий номер и выбирают альтернативу.

Эксперты сходятся во мнении, что дефицит гостиниц в России сохранится еще как минимум на десятилетие. Даже планируемое увеличение номерного фонда не сможет полностью закрыть растущий спрос, особенно в регионах с активно развивающимся туризмом.