Кисловодск стал лидером Ставрополья по продажам дней в отелях и здравницах

В ставропольском Кисловодске в 2025 году продали рекордное количество койко-дней в отелях и санаториях. Город-курорт вышел в лидеры края по этому показателю, продемонстрировав рост более чем на 5% по сравнению с 2024 годом.

© Соцсети

«В 2025 году Кисловодск стал единственным городом на Ставрополье, сохраняющим тенденцию роста по показателям в сфере туризма. За 12 месяцев 2025 года коллективные средства размещения (санатории и гостиницы) Кисловодска продали 4,8 млн койко-дней, что на 5,3% больше по сравнению с предыдущим годом», — сообщил в своем телеграм-канале мэр города-курорта Евгений Моисеев.

Градоначальник отметил, что в сравнении с доковидным 2019 годом продажи дней в коллективных местах размещения туристов увеличилось по итогам прошлого года на 52%. Сейчас в Кисловодске отдыхающих принимают 93 гостиницы и 45 здравниц.

«Наша цель — сделать Кисловодск не только центром лечебного туризма, но и местом, где каждый сможет найти что-то для себя: будь то прекрасные парки, уникальные минеральные источники или насыщенная культурная и событийная жизнь города-курорта», — подчеркнул Моисеев.

Ранее «Это Кавказ» сообщал, что собранный в 2025 году в Кисловодске туристический налог стал рекордным с 2018 года: без учета четвертого квартала в городе-курорте удалось собрать более 210 млн рублей.