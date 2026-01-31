Красиво едем: самые живописные автомобильные маршруты Кавказа

Бурные реки и глубокие озера, отары овец на альпийских лугах и лесистые склоны гор, белоснежные красавцы Эльбрус и Казбек, средневековые аулы и ультрасовременные города. И увидеть эти красоты Кавказа можно, не выходя из машины.

Джилы-Су

Автомобиль — оптимальный способ добраться до урочища Джилы-Су. Дорога к термальным источникам и водопадам считается одной из самых красивых в России. Маршрут неблизкий, но даже на пассажирском сиденье спать не рекомендуется — велик риск пропустить много интересного.

Джилы-Су находится у северного подножия Эльбруса. От Кисловодска до одноименного поселка — около 90 км, почти три часа пути. От Нальчика — 175 км, три с половиной часа. И все это время перед глазами — альпийские луга и бескрайние просторы. Ограничивает обзор разве что седовласый Эльбрус на горизонте. В ясную погоду он сопровождает путешественников почти всю дорогу.

Сегодня доехать до памятника природы можно и на седане: к Джилы-Су ведет асфальтированная дорога. Однако рельеф сложный — встречаются довольно крутые подъемы или спуски. Водителю стоит быть предельно внимательным, в некоторых местах рекомендуется тормозить двигателем и учитывать возможные перепады давления.

Дорога Кисловодск — Джилы-Су проходит по трем регионам России: Ставрополью, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии. На высоте больше 2 000 метров можно посетить обсерваторию Шаджатмаз с трофейным гитлеровским телескопом.

По пути оборудовано несколько смотровых площадок. Обязательно стоит притормозить у местечка, прозванного в народе «Аватар» за сходство с парящими скалами из голливудского фильма.

Цей-Лоамский перевал

Цей-Лоам — высокогорный перевал в Ингушетии. Проходящая через него дорога связывает долину реки Армхи и Таргимскую котловину. Путь длиной в 54 км начинается у селения Джейрах, проходит через Эрзи и завершается в селе Алкун. От столицы республики Магаса до перевала — около 70 км, от Владикавказа — 45 км.

Экскурсоводы часто называют этот путь дорогой башен. Почти в каждом селе здесь — свой башенный комплекс, а то и не один. Самые знаменитые — Вовнушки, Эгикал, Эрзи и Таргим.

Для автопутешественников на высоте 2 100 метров обустроена смотровая площадка с видом на Главный Кавказский и Скалистый хребты. Многие туристы сравнивают эти панорамы с исландскими пейзажами.

Недалеко от трассы находятся природные достопримечательности Ингушетии — Ляжгинский и Эка-Чожинский водопады, а также один из древнейших христианских храмов в России — Тхаба-Ерды, расположенный рядом с аулом Таргим. Часть маршрута проходит по приграничной зоне, поэтому при себе необходимо иметь паспорт.

Згидский перевал

В 2025 году после капитального ремонта открылась дорога через Згидский перевал в Северной Осетии. Теперь из Алагирского ущелья в Дигорское можно добраться по асфальту — и без внедорожника.

Маршрут начинается на Транскавказской автомагистрали. Сразу за горняцким поселком Мизур — указатель на Садон и Галон. В 2002 году эти села пострадали от разрушительного наводнения, и жителей переселили на равнину. Теперь построенные бельгийскими и советскими архитекторами дома-призраки стали достопримечательностью.

Асфальтированный серпантин через семь километров приводит к Верхнему Згиду. Это еще один заброшенный поселок металлургов на высоте более 2 000 метров. Кинотеатр, клуб и школа советской эпохи сегодня стали колоритными локациями для фотосессий. В Верхнем Згиде также можно попробовать осетинские пироги и шашлык в высокогорном кафе или сфотографироваться у арт-объекта «Танец с кинжалами».

Верхняя точка Згидского перевала находится на высоте 2 531 метр. Далее дорога ведет в Дигорское ущелье, где в селениях Галиат и Камунта сохранились старинные святилища, башенные комплексы и склепы.

Дорога вдоль реки Аварское Койсу

Аварское Койсу — река длиной 178 км, протекающая по территории Дагестана. Берет начало на склоне горы Гутон Главного Кавказского хребта и по мере движения к равнине превращается из небольшого ручья в бирюзового гиганта. Вдоль реки проложена дорога к населенным пунктам, которая в последние годы становится все популярнее у туристов.

Маршрут удобно начать с Ирганайской ГЭС. От Махачкалы до нее около 100 км. Аварское Койсу питает как саму станцию, так и многокилометровое Ирганайское водохранилище. На его берегу, на возвышенности, есть смотровая площадка и качели с видом на горы.

Выше по течению находится Датунский храм. Небольшой участок пути до него придется пройти пешком, но основной маршрут лежит по асфальтированной дороге, доступной круглый год. Храм возведен в X—XI веках и известен тем, что во время Кавказской войны имам Шамиль разрешал пленным солдатам молиться здесь.

У селения Хебда стоит свернуть с главной дороги в сторону аулов Кахиб и Гоор — ради фото на Языке Тролля (так в народе называют скальный выступ, нависающий над ущельем).

Дорога к Кезеной-Ам

Красивыми автомобильными маршрутами может похвастаться и Чеченская Республика. Один из самых популярных — дорога к высокогорному озеру Кезеной-Ам, которое нередко называют «маленькой Швейцарией».

Маршрут начинается в Грозном. До озера от него около 100 км и два часа пути по асфальтированной дороге, но с серьезным перепадом высот. Если столица Чечни расположена на отметке около 200 метров над уровнем моря, то перевал Харами — на высоте 2 223 метра. Перед поездкой стоит проверить техническое состояние автомобиля и запастись топливом.

Маршрут проходит через Аргун, Шали, Ведено и Харачой. В Аргуне и Шали стоит сделать остановку ради двух мечетей. Аргунская выполнена в стиле хай-тек, а мечеть в Шали — крупнейшая в Европе — построена из белого мрамора. В Ведено можно увидеть остатки крепости, возведенной почти двести лет назад. От Харачоя начинается затяжной подъем по серпантину с крутыми поворотами, наградой за преодоление которых станет перевал Харами с красивыми пейзажами.

Дальше дорога идет вниз, к озеру Кезеной-Ам на высоте 1 869 м. Местные жители охотно рассказывают легенду о затопленном ауле и вспоминают, что в советские годы здесь располагалась база сборной страны по гребле.

Завершить путешествие можно в древнем ауле Хой. Несколько лет назад разрушенные временем строения восстановили, и теперь здесь можно легко представить, как выглядела средневековая архитектура Чечни.