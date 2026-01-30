Путешествие из Москвы во Владивосток на поезде хотят сделать обязательным

В Общественной палате РФ предложили путешествие из Москвы во Владивосток на поезде включить в школьную программу. Такая инициатива продвигается во благо подрастающего поколения. «За время учебы у каждого школьника должна появиться возможность познакомиться со страной», – объясняет заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.

Идея не просто пронестись нон-стопом по железной дороге, прожив в плацкарте неделю. А вдобавок к этому делать остановки в знаковых городах и проводить экскурсии. В общем, похоже на туристический поезд, где день посвящается познавательным и культурным мероприятиям, а все остальное время на перемещение между точками маршрута.

В какую сумму и сроки может уложиться такой вояж, пока что сказать сложно. На сегодня РЖД предлагает проехать этот маршрут минимум за 6 дней 11 часов и 30 минут. Билет в плацкарт стоит от 17,2 тыс. Купе уже минимум 21,5 тыс., если устроит верхняя полка. А нижняя обойдется в 30,6 тыс. В поезде «Россия» расценки на пару тысяч выше, а идет он на 11 часов больше. Других классов перевозки на маршруте не предусмотрено.

Впрочем, есть и состав, который находится в пути гораздо больше времени. Например, поезд № 976 идет из столицы в Приморский край 9 дней и 5 часов. Виной тому более длинные стоянки на крупных станциях – порой они достигают аж 4–5 часов вместо 20–30 минут у скорых поездов. Может быть, этот вариант или близкий к нему и окажется более подходящим под задумку общественников, ведь этот временной промежуток позволяет устроить обзорную экскурсию по городу. Хотя и в формате галопом по Европам.

Инициативу активно обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». В большей степени идею воспринимают не всерьез и иронично: «Отличная задумка: 1 июня посадить ребенка в поезд, 29 августа встретить». Некоторые поддерживают: «Технически возможно: утром приехал, посмотрел город, сел на вечерний поезд и едешь дальше. Но это же работа какая – забронировать 7 разных поездов для толпы детей».

