В Вологодской области запустят два новых турмаршрута

Два новых туристических маршрута заработают в 2026 году в Вологодской области. Один будет связан с пребыванием Ивана Грозного в Вологде и Кириллове, а второй свяжет ключевые центры православия на Русском Севере, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства области.

"В 2026 году появится новый турмаршрут "Путь Ивана Грозного". Турмаршрут связан с пребыванием Иоанна Грозного в Вологде и Кирилловском округе. Он считал, что своим рождением обязан молитвенному заступничеству преподобного Кирилла Белозерского. Царь делал богатые пожертвования в обитель, давал жалованные и указные грамоты, обращался к игумену и братии с посланиями и письмами. Второй проект, национальный турмаршрут "Великий русский северный путь", имеет культурно-религиозную направленность. Его цель - объединить в единую сеть ключевые центры православия северо-западной части России", - сообщили ТАСС в областном правительстве.

"Великий северный путь" протяженностью около 2 тыс. км соединит Новодевичий монастырь в Москве и Соловецкий Спасо-Преображенский монастырь. Всего в него войдут 10 объектов, многие из которых входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вологодская область будет представлена в маршруте своими жемчужинами: Вологдой и Кирилловым, в которых расположены Спасо-Прилуцкий и Кирилло-Белозерский монастыри.

В 2025 году в Вологде разработали новый туристический маршрут, посвященный памяти Сергея Есенина. Согласно историческим данным, поэт посещал Вологду дважды - в 1916 и 1917 годах. Кроме того, именно на Вологодчине, в деревне Кирики-Улита состоялось его венчание с Зинаидой Райх. Частью маршрута стала и Осановская роща, где в прошлом году, к 130-летию со дня рождения поэта, установили памятник Есенину.

По данным пресс-службы администрации Вологды, экскурсионный маршрут охватывает восемь локаций, связанных с пребыванием Есенина в городе. Это дома №9 и №12 на улице Маковского, типография Гудкова-Белякова на Лермонтова, дом крестьянина П.А. Хитрова на нынешней улице Пушкинской, здание бывшей гостиницы "Пассаж" на ул. Марии Ульяновой, 2. По этим местам уже работают пешеходные и автобусные экскурсии.

Помимо этого, весной планируется запустить три водных туристических маршрута в Вологде. На маршрутах будут использоваться два электромоторных речных судна, поставка которых ожидается этой весной. Основными точками станут Речной вокзал, Соборная горка и Спасо-Прилуцкий монастырь, между которыми будут курсировать речные трамвайчики с аудиогидами. Маршруты посвящены православным святыням, Ивану Грозному и пребыванию в Вологде в разные эпохи царей и членов императорской семьи.