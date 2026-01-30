Пушкиногорье: чем поселок привлекает гостей и поможет ли турналог

С 2026 года в Пушкинских Горах – одном из главных туристических центров Псковской области – вводится налог на размещение гостей. Его ставка будет постепенно повышаться с 2 % до 5 % к 2029 году, а собранные средства направят на развитие инфраструктуры. Между тем за два года посещаемость туристами поселка выросла с 27 до 40 тысяч человек. О том, как может отразиться нововведение на местный бюджет и почему люди выбирают Пушкинские Горы, в материале «ФедералПресс».

© РИА "ФедералПресс"

Пушкинские Горы – одно из самых привлекательных мест для посещения туристов, которые едут на Псковщину. Сюда приезжают полюбоваться красотами имения Михайловского, где жил и творил поэт Александр Пушкин, а также посетить Тригорское и Петровское, зайти в Святогорский Свято-Успенский монастырь, который основан по приказу Ивана Грозного на месте явления иконы Богородицы, увидеть место упокоения великого поэта. Также многие стремятся побывать в доме, где жил писатель Сергей Довлатов в 1977 году, когда работал экскурсоводом в заповеднике.

Ежегодно число туристов в округе растет. Так, если в 2023 году Пушкиногорье посетили 26 742 человек, то в 2024 году – 28 852 человека. А в 2025 году Пушкинские Горы приняли и вовсе 40 242 гостя. Для сравнения: Невельский округ в 2025 году посетили 7471 человек, а Великие Луки – 55 515.

В 2026 году ставка турналог составит 2 %, в 2027 – 3 %, в 2028 году – 4 %, а начиная с 2029 года – 5 %. Его плательщиками являются организации и ИП, которые предоставляют места для размещения туристов. В Пушкиногорском муниципальном округе официально числится восемь коллективных средств размещения, сообщили «ФедералПресс» в администрации округа.

Между тем в округе пока не смогли предоставить информацию о том, сколько примерно регион выиграет от введения турналога. Там отметили, что такой прогноз можно сделать после поступления денежных средств от гостиниц в местный бюджет по итогам 1-го квартала 2026 года.

Некоторые соседние муниципалитеты также ввели турналог. Это, например, Порховский округ, который в 2024 году посетили менее 20 тысяч человек, Великолукский, Невельский. В округах называли примерные суммы, которые может получить местный бюджет от введения турналога. Это примерно 4-5 млн рублей.