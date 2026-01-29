Незапланированная посадка задержала рейсы AZUR air

Рейсы AZUR air задерживаются сегодня не только во Внуково и уральских городах. Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» обратили внимание, что непростая ситуация и в Сибири – в Новосибирске и Красноярске. В частности, существенно отклонились от расписания ZF 2648 с Фукуока в Новосибирск, ZF 2947 из Новосибирска на Пхукет и ZF 2872 в Красноярск из Паттайи.

Переносы имеют место, подтвердил в разговоре с TourDom.ru представитель авиакомпании, они связаны с незапланированной посадкой самолета в Ханое.

«Делаем все возможное для стабилизации расписания. Во Вьетнаме продлено проживание в отелях (ZF 2648 должен вылететь завтра в 09:50. – Ред.). По рейсу 2947 из Новосибирска – туроператоры предоставляли информацию о новом времени отправления (30 января в 19:30. – Ред.). Если кто-то не оповещен и обратится к нашим представителям – окажем услуги в соответствии с ФАП. Что касается ZF 2872, то туристам продлили проживание в гостиницах, а сейчас самолет уже вылетел в Красноярск», – рассказали в AZUR air.

Представитель перевозчика также высказал прогноз, что штатное выполнение программы полетов будет восстановлено в течение суток.

Ранее мы написали, что задержки рейсов АZUR air из Внуково, Екатеринбурга, Челябинска в аэропорты Таиланда и Вьетнам достигают 30 часов.