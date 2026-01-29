Турэксперт объяснил значимости маршрута «Золотое кольцо»

Столица перегружена и не может принять большой поток отдыхающих.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков.

«Здесь хорошо близлежащим городам, в том числе городам Золотого кольца, вытаскивать на себе часть потока, потому что Москва уже перегружена и сегодня уже физически не может принять такое количество туристов. Поэтому любые ближайшие города, это могут быть даже Рязань, Тверь и так далее, где создаются территории, на этих территориях есть электричество, на них есть всё возможное, чтобы организовать ярмарку. Создаются возможности для установки там арт-объектов, где бизнес сам вкладывает в это деньги и государство тратит минимальные средства, но при этом привлекает большое количество туристов. Даже москвичи сами с удовольствием выезжают в город посмотреть на то, как сегодня организованы общественные пространства и катки».

Ранее Forbes назвал Москву одним из лучших городов. Такую оценку дал колумнист издания Уэсли Александр Хилл.