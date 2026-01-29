«Тайных покупателей» отправят бронировать отели для проверки «звезд»

Гостиницы в России будут проверять с помощью «тайных закупок», чтобы проверить, насколько они соответствуют полученным «звездам». Ревизоры отправятся в отели под видом обычных клиентов – они сравнят реальный уровень сервиса с информацией в рекламе и на сайтах организаций, сообщил глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач на совещании в Минэкономразвития.

В Роскачестве подтвердили РБК, что такие проверки начнутся уже в ближайшее время. Результаты передадут в надзорные органы, которые будут решать, какие меры принимать.

Кроме того, специалисты Росаккредитации и Роскачества посмотрят не только на сами отели, но и на работу организаций, которые присваивают гостиницам звездность. В частности, проверят, что их специалисты действительно выезжают на место и осматривают инфраструктуру, не закрывают глаза на нарушения и не завышают количество «звезд». Еще одним критерием оценки станет, как такие эксперты реагируют на жалобы гостей.

Усиление контроля за гостиницами связано с новыми правилами классификации, которые действуют с 1 января 2025 года. Теперь все гостиницы, санатории и базы отдыха обязаны быть внесены в единый реестр. Если объекта там нет, работать он не имеет права. По условиям реформы все объекты размещения должны были до 1 сентября 2025 года самостоятельно оценить себя через систему Росаккредитации и подать в аккредитованную организацию заявление о присвоении «звезд».

Как писал ранее «ТурДом», число гостиниц, отелей, санаториев, баз отдыха и кемпингов, прошедших классификацию по новой системе и включенных в государственный реестр почти достигло 28 тыс. С учетом остальных типов объектов, в том числе гостевых домов, эта цифра превысила 33,5 тыс.