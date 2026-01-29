Топ-10 российских городов для спонтанных поездок в январе

В России составили топ-10 самых популярных городов, куда путешественники спонтанно приезжают в январе. В него вошли Севастополь и Ялта.

© РИА Новости

Чаще всего жильё за день-два до начала проживания в январе 2026 года бронировали в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре, пишет сайт kp.ru со ссылкой на данные сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ.РУ.

Далее в рейтинге значатся Казань, Севастополь, Нижний Новгород, Ялта, Волгоград и Анапа.

Самая высокая средняя стоимость бронирования в Нижнем Новгороде — 5923 рубля за ночь, в Ялте — 4924 рубля. Самое бюджетное размещение предлагают в Волгограде — 2968 рублей.

Ранее стало известно, какие зарубежные направления популярны у россиян для пляжного отдыха в конце зимы. Лидером стал Таиланд, где в феврале планируют отдохнуть более 17% туристов.