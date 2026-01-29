Стал известен объем турпотока Новосибирской области за 2025 год

За первые 11 месяцев 2025 года Новосибирскую область посетили 2,9 млн туристов, из них 48 тыс. — иностранцы (на 9 тыс. больше, чем в 2024-м).

© РИА Новости

Регион входит в топ-10 Национального туристического рейтинга, информирует сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Там уточнили, что порядка 1,5 млн гостей останавливались в местных гостиницах и отелях.

В минувшем году регион посетили туристы из 154 стран, больше всего из Китая, Казахстана, Германии, Индии и Турции.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с НСН сообщила, что в 2025 году расширился туристический сезон для въездного туризма. По её словам, иностранцы хотят получать неповторимые и незабываемые впечатления от поездок в Россию.