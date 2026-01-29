Сколько гостей приняла Тульская область в новогодние каникулы

Тульскую область посетили свыше 105 тыс. туристов в дни новогодних каникул.

Такими данными поделилась Елена Мартынова, замминистра культуры и туризма региона, на рабочей встрече с туроператорами и гидами, прошедшей 28 января, сообщает Тульская служба новостей со ссылкой на областное правительство.

Участники встречи, в частности, высоко оценили организацию программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» и введение обязательной аттестации гидов и экскурсоводов, а также обсудили возможность расширения событийного календаря в непиковые периоды.

