Турист прямо на улице в Сочи лишился куртки и телефона

Турист из Красноярского края стал жертвой ограбления в Сочи. На улице он познакомился с местным жителем, но разговор закончился конфликтом.

© tourdom.ru

Как сообщили в полиции города, новый приятель сибиряка его избил, а затем снял с него куртку, в кармане которой лежали телефон и паспорт. После этого грабитель скрылся, а потерпевший обратился в правоохранительные органы. Нанесенный ущерб он оценил в 24 тыс. руб.По записям с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска оперативно отследили маршрут нападавшего и задержали 43-летнего мужчину. Против него возбуждено уголовное дело о грабеже по ч. 2 ст. 161 УК РФ. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Похожие случаи происходят в Сочи не часто, но все же бывали и раньше. Например, в июле 2025 года на одном из сочинских пляжей у спящего туриста ночью похитили рюкзак с техникой. Злоумышленника удалось задержать с помощью камер видеонаблюдения. Осенью 2025 года гость города познакомился с местным жителем, уснул после застолья, а на следующий день обнаружил пропажу дорогого украшения. В том же году в Адлерском районе кто-то украл в гостиничном номере фотоаппарат у туриста. Лишиться вещей рискуют и те, кто приезжают в Сочи на автомобилях и оставляют в них ценности. Так, в январе 2026 года неизвестный разбил стекло припаркованной машины и забрал оттуда сумку с деньгами.