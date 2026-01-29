ГИС «Электронная путевка» могут модифицировать под новые требования

Проблемы представителей турбизнеса с доступом к государственной информационной системе «Электронная путевка» могут быть связаны с ее модернизацией. Таким мнением поделился источник TourDom.ru:

«Подгоняют под новые требования турпродукта, которые с 1 марта вступают в силу».

Напомним: сложности со входом в систему, которая доступна турагентам и туроператорам для внесения данных о новых реализованных турах, некоторые из них стали наблюдать, начиная с 20 января. В первые дни после новогодних каникул у них все работало без нареканий.

Впрочем, сегодняшние проблемы, похоже, все-таки не носят тотальный характер. По крайней мере, это утверждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома»: «Вчера передавали данные в ГИС. Все у нас было нормально».

Что касается изменений, которые вступают в силу c 1 марта 2026 года. Как ранее писал TourDom.ru, турпродуктом по внутреннему и въездному туризму будет считаться сочетание размещения в гостинице на территории РФ и хотя бы одной дополнительной услуги из списка – перевозка любым видом транспорта, услуга экскурсовода, гида или инструктора-проводника. А это значит турагентства, продающие отдельные услуги по России, перейдут в разряд туроператоров: им придется оформить фингарантии и вносить данные в «Электронную путевку».

Также мы объясняли, что наличие фингарантий у турагентов не будет абсолютным гарантом безопасности для туристов. Для туроператоров по России это всего 500 тыс. руб. в год. Купить такой полис, а значит и статус туроператора, можно за 25 тыс.