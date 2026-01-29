В популярном туристическом кемпинге Башкирии появятся два новых квадрокупола

Кемпинг «Юмарт», расположенный в Баймакском районе Башкирии, планирует расширить свою территорию и объем услуг за счет строительства двух современных квадрокуполов. Общая стоимость этих построек оценивается более чем в 20 миллионов рублей.

Строительство идет в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Расположение новых объектов привязано к популярному туристическому маршруту «Золотое кольцо Башкирии».

Для путешественников будет организован пункт проката туристического инвентаря, а также оборудованы площадки для установки палаток. Дополнительно, для семейных туристов, планируется открытие комнаты «Матери и ребенка», где будут созданы комфортные условия для ухода за детьми.

Компания «Сириус», владеющая кемпингом «Юмарт», получает поддержку от государства с 2023 года. За это время были построены утепленные юрты в башкирском стиле, созданы зоны отдыха, построена баня и проведено благоустройство территории, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Башкирия вошла в топ-10 регионов по оздоровительному туризму.