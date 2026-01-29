Как вырастут цены на гостевые дома из-за государственного реестра

Некоторые гостевые дома не успели подготовить документы для включения в государственный реестр, они сделают это в 2026 году.

© РИА Новости

Обязанность гостевых домов вступать в единый государственный реестр не взвинтит цены на размещение, в 2026 году рост составит до 6%, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Агрегаторы после 1 января отключили от своих баз 1,7-2,5 тысячи гостевых домов, которые не вошли в государственный реестр, сообщила член правления Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ) Дарья Кочеткова на совещании в Минэкономразвития, посвященном классификации объектов размещения. Ромашкин рассказал, как это отразится на рынке.

«Несколько тысяч гостевых домов удалено с сайтов: конечно, это влияет на предложение. В целом это приведет к уменьшению предложения гостевых домов и дальше. При этом гостевых домов у нас значительно меньше, чем отелей, поэтому отели задают ценовую политику и планку. Я думаю, что это на цены не повлияет, рост цен в этом году достаточно сдержанный. В январе мы фиксируем 5-6% прирост по цене, это хороший показатель, меньше, чем 12-15%, которые мы видели в прошлом году. Думаю, по итогам 2026 года мы тоже уложимся в 5-6%», — отметил он.

Он также объяснил, какие гостевые дома были удалены с сайтов.

«Есть две причины исключения из баз гостевых домов. Во-первых, некоторые гостевые дома не успели пройти административную процедуру включения в реестр. Она проходит в специальном приложении Росаккредитации, там требуется минимальный набор документов на землю, на постройки. Не у всех это есть или есть нестыковки в реестровых адресах. Поэтому часть гостевых домов, которые не смогли пройти процедуру, пройдут ее в этом году. Во-вторых, у нас только 21 регион может пройти эту аккредитацию, остальные в этом эксперименте не участвуют, они не имеют такой возможности чисто технически», — добавил собеседник НСН.

С 2025 года все средства размещения — от отелей до глэмпингов — обязаны пройти самооценку, внести себя в государственный реестр и только после этого смогут легально работать и получать «звезды», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».