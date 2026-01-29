В РФ разрешили заселение в отели по водительским правам: как это отразится на туризме

С 1 января 2026 года россиянам разрешили заселяться в гостиницы не только по внутреннему и загранпаспорту, но и по водительскому удостоверению. Эксперты рассказали "Российской газете", что новая норма облегчит жизнь автопутешественникам и поспособствует развитию внутреннего туризма.

Нововведение касается порядка подтверждения личности при оформлении посетителей гостиниц, санаториев, кемпингов, домов отдыха, пансионатов, туристских баз и других подобных учреждений. Такое постановление правительства подписал премьер Михаил Мишустин. Техническую основу для приема ВУ в гостиницах обеспечило МВД. Подлинность водительских прав при заселении теперь автоматически проверяется информационными системами МВД. Для случаев технических сбоев в работе онлайн-баз разработан специальный регламент действий, который позволяет заселять гостей даже при неполадках в системе.

Опрошенные "РГ" специалисты отмечают, что это поможет развитию внутреннего туризма.

"Возможность заселения в гостиницу по водительским правам - прекрасное нововведение, я считаю. Ранее складывалась абсурдная ситуация, когда можно было заселиться по загранпаспорту, который удостоверяет личность только за границей РФ, а по водительским правам - нет. И если нет загранпаспорта, а обычный утерян, забыт дома или находится на замене, например, по возрасту, то путешественники были в правовом тупике. Так что это отличный бонус не только для автотуристов, но и забывчивых командировочных или людей в возрасте 25 и 45 лет. Относительно возможности расширения функционала водительских прав не могу быть оптимистом, скорее появится возможность идентификации через какой-либо мессенджер", - прокомментировала адвокат, советник практики интеллектуальной собственности Impravo Татьяна Кархалева.

В свою очередь эксперт в области онлайн-репутации и маркетинга Петр Сухоруких заявил:

"Это колоссальное снижение уровня стресса для тех, кто живет в движении. Это можно сравнить с тем, как мы перешли от громоздких сберегательных книжек к банковским картам. Права гораздо проще сканировать, они не рвутся и не изнашиваются от постоянного копирования. Для отеля это тоже выгода: скорость обслуживания возрастает, а риск ошибки при ручном вводе данных снижается. В конечном итоге мы получаем короткий и понятный путь клиента, который хочет поскорее заселиться".

Сухоруких прогнозирует дальнейшее расширение функционала водительских прав.

"Я думаю, что мы движемся к концепции единого ключа. Представим, что наши права - это своеобразный логин от цифрового профиля в государственной системе. В будущем в этот пластик можно будет зашить информацию о вашей страховке, медицинских противопоказаниях и даже корпоративных допусках. Формат будет развиваться в сторону полной цифровизации, когда физическая карточка станет просто резервным вариантом на случай, если разрядился телефон. Мы идем к тому, что права станут полноценным вторым паспортом внутри страны, который будет открывать любые двери", - заявил специалист.

По его мнению, логичным шагом выглядит внедрение прав в банковскую сферу для простых операций.